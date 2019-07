MotoGp – Traguardo… sostanzioso per Valentino Rossi: il Dottore ringrazia i fan dal Sachsenring [FOTO]

Valentino Rossi ringrazia i fan: raggiunta quota 1000 su Instagram, il messaggio nel sabato delle qualifiche al Sachsenring

Il weekend di gara di Valentino Rossi al Sachsenring non è stato soddisfacente: il Dottore ha chiuso il Gp di Germania all’ottavo posto andando in vacanza con tantissimi pensieri per la testa, riguardanti le problematiche in sella alla sua M1.

Nonostante le sensazioni non troppo fiduciose e ottimiste, Valentino Rossi ha trovato il tempo, ieri, dopo le qualifiche al Sachsenring pubblicando il suo millesimo post Instagram: “1000esimo post ragazzi!grazie a tutti per il supporto. Sachsenring Circuit,Germany. Saturday,official practice .📸 @falex79 @gigisoldano@jesusrobledo Tino Martino“, ha scritto a corredo di una carrellata di foto del suo sabato in pista in Germania.

