MotoGp – Si torna subito in pista al Sachsenring: ORARI e DIRETTE TV del Gp di Germania

Non c’è tregua per i piloti della MotoGp: si torna subito in pista, orari e dirette tv del Gp di Germania

E’ andato in scena ieri il Gp d’Olanda di MotoGp, ma prima di andare in vacanza i campioni delle due ruote devono subito affrontare un nuovo appuntamento della stagione. Si torna infatti subito in pista, al Sachsenring, per il Gran Premio di Germania. Vinales vorrà confermare il suo periodo positivo, dopo la vittoria di Assen, mentre il suo compagno di squadra cercherà di risollevarsi dopo i tre zeri consecutivi. Occhi puntati anche su Marquez e le Ducati che cercheranno come sempre di essere protagonisti in pista.

Si parte, come sempre, giovedì pomeriggio, con la conferenza stampa piloti, mentre venerdì mattina si disputeranno le prime prove libere. Il weekend di gara sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, mentre su Tv8 sabato andrà in onda una sintesi delle qualifiche, in differita alle 16.45, mentre la gara di MotoGp, sempre in differita, sarà visibile in chiaro alle 14.45.

Ecco il programma del weekend di gara del Gp di Germania:

Giovedì 4 luglio

17.00 conferenza stampa piloti

Venerdì 5 luglio

9.00-9.40 FP1 Moto 3,

9.55-10.40 FP1 Moto GP

10.55-11.35 FP1 Moto 2

13.15-13.55 FP2 Moto 3

14.10-14.55 FP2 Moto GP

15.10-15.50 FP2 Moto 2

Sabato 6 luglio

9.00-9.40 FP3 Moto 3

9.55-10.40 FP3 Moto GP

10.55-11.35, FP3 Moto 2

12.35-12.50 Q1 Moto 3

13.00-13.15 Q2 Moto 3

13.30-14.00 FP4 Moto GP

14.10-14.25 Q1 Moto GP

14.35-14.50 Q2 Moto GP

15.05-15.20 Q1 Moto 2

15.30-15.45 Q2 Moto 2

Domenica 7 luglio

8.20-8.40 Warm Up Moto 3

8.50-9.10 Warm Up Moto 2

9.20-9.40 Warm up Moto GP

11.00 Gara Moto 3

12.20 Gara Moto 2

14.00 Gara Moto GP

