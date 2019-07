MotoGp – Terminato il warm up al Sachsenring: Marquez non si stanca mai, Rossi attardato [TEMPI]

Il pilota della Honda chiude al comando il warm up del Gp di Germania, precedendo Miller e Dovizioso

Marc Marquez è il più veloce al termine del warm up del Gp di Germania, il pilota spagnolo centra il miglior tempo fermando il crono sull’1:23.116.

Una mattinata complicata al Sachsenring, caratterizzata dalla pioggia caduta nella notte che ha bagnato la pista, rendendola viscida e scivolosa. Il campione del mondo però non sbaglia nulla e si piazza davanti a Miller e Dovizioso, distanti rispettivamente due e tre decimi dallo spagnolo. Quarto tempo per Bagnaia, seguito da Stefan Bradl e dall’altra Ducati di Danilo Petrucci. Settimo invece Fabio Quartararo, abile a precedere Oliveira e Pol Espargaro. Chiude la top ten Maverick Viñales, mentre Valentino Rossi non va oltre il tredicesimo posto.

