MotoGp – Stop alle vacanze! Valentino Rossi torna in pista: primo allenamento per il Dottore [FOTO]

Valentino Rossi torna in moto: il Dottore si allena sul circuito di Misano dopo le vacanze estive con gli amici e la sua Francesca Sofia Novello

Le vacanze di Valentino Rossi sono terminate: è arrivato il momento, per il Dottore, di tornare in pista ad allenarsi. Dopo una vacanza in compagnia dei suoi amici e della fidanzata Francesca Sofia Novello, Valentino Rossi è tornato a faticare e lo ha fatto in pista, sul circuito di Misano, sulla Yamaha R1 in compagnia dei giovani della VR4 Academy. “Di nuovo in pista, allenamento al Misano Circuit con la mia R1 e la VR46 Academy“, ha scritto il Dottore sui social a corredo di una gallery di foto scattate da @camilss @alenbolla.

