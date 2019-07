MotoGp – Valentino Rossi stasera in tv: il Dottore protagonista a “Quelli della Luna”

Valentino Rossi protagonista stasera a “Quelli della Luna”, il nuovo programma televisivo di Giampiero Mughini

Inizia oggi un nuovo programma televisivo, “Quelli della Luna“, di Giampiero Mughini. Stasera, alle 21.25 su Rete4 il famoso scrittore e opinionista darà il via alla sua nuova trasmissione, che sarà suddivisa in 4 puntate durante e tratterà in particolar modo dell’allunaggio, che celebra quest’anno il suo 50° anniversario.

Saranno 4 e categorie di personaggi di cui si parlerà nella trasmissione, le Lune Nere, ovvero chi si è rovinato la carriera all’improvviso, i Lunari, gli autori di imprese eccezionali, i Lunatici, coloro che hanno vinto e perso nella vita e le Lune Piene, chi è stato al top nello sport e nella vita.

Tantissimi dunque gli sportivi che saranno protagonisti del programma e nella prima puntata ci sarà anche Valentino Rossi. Non è chiaro se il Dottore sarà presente fisicamente o se sarà trasmesso un servizio che lo riguarda, con magari qualche intervista realizzata di recente. Insieme al nove volte campione del mondo ci saranno tanti altri protagonisti sportivi come Lance Armstrong, Federica Pellegrini, Davide Astori, Totti e Tiger Woods.

Valuta questo articolo