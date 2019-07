MotoGp – La sincerità di Meregalli dopo le Fp2 al Sachsenring: “mi aspettavo qualcosa di più”

Maio Meregalli sincero e diretto dopo le Fp2 del Gp di Germania: le parole del team director Yamaha dal Sachsenring

E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp di Germania di MotoGp: nel pomeriggio al Sachsenring è stato Marc Marquez il più veloce, con la Yamaha che ha piazzato Vinales e Rossi rispettivamente al quarto e decimo posto.

Sessione deludente rispetto alle aspettative per il team di Iwata: “onestamente mi aspettavo qualcosa di più, siamo in parte soddisfatti abbiamo tutti e due i piloti nei primi 10 ma rimane molto lavoro da fare perchè il gap tra il primo e noi è importante, quasi mezzo secondo con Vinales e 8 decimi con Vale, purtroppo in queste sessioni devi provare il set up, le gomme per la gara e devi fare anche il time attack, quindi domani avremo dell’altro lavoro da fare sicuramente nelle fp3 ed fp4“, ha ammesso Maio Meregalli ai microfoni Sky.

“I piloti dicono la moto si guida abbastanza bene, in entrambi i lati del garage si lamentano abbastanza dello spinning, perchè nel primo run hanno fatto tutte e 2 con le dure al posteriore, altri sono stati molto performanti con la gomma dura, noi sotto quell’aspetto siamo leggermente meno ma abbiamo del tempo per migliorarci“, ha concluso il team director Yamaha.

