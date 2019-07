MotoGp – Dal Sic a Rossi, Pernat più sincero che mai: “Vale ha tantissima paura di lasciare, ma adesso deve avere il coraggio di…”

Carlo Pernat, le difficoltà di Valentino Rossi ed il suo ritiro e l’amore per Marco Simoncelli

I piloti della MotoGp sono in vacanza: in attesa di tornare in pista il prossimo 4 agosto, i campioni delle due ruote si stanno godendo un po’ di meritato relax. Mentre Valentino Rossi è in vacanza su una lussuosa barca ad Ibiza con la fidanzata Francesca Sofia Novello e con un gruppo di amici, in Italia si parla di lui grazie a delle dichiarazioni rilasciate da Carlo Pernat.

“Valentino Rossi l’ho lanciato io, tutti mi dicevano che l’avevo fatto solo perché era raccomandato dal padre Graziano, che idioti. Secondo me il suo problema attuale è nella squadra, non certo lui che ha 40 anni o la sua moto. Deve avere coraggio e cambiare capo-tecnico“, si legge su Libero Quotidiano.

I manager ligure ha aperto una parentesi sul possibile ritiro di Valentino Rossi: “per lasciare gli devono sparare alle gambe, lui ha tantissima paura di lasciare. Deve ritrovare il sorriso però. Per talento il migliore che ho avuto è stato Simoncelli, poi Rossi e Iannone. Per quanto riguarda l’essere pilota completo metto Rossi davanti al Sic e a Capirossi. Questi ultimi due sono dei fratelli per quello che abbiamo passato. Sportivamente la morte di Marco è stata una perdita immensa perché li avrebbe battuti tutti: Rossi, Lorenzo e Marquez. Umanamente incomparabile. Quando l’abbiamo perso volevo mollare tutto, i suoi genitori mi hanno convinto a continuare“.

