MotoGp – Sfortuna Quartararo! Il rookie francese cade al secondo giro: il suo Gp di Germania è già finito [VIDEO]

Si conclude nel peggiore dei modi il weekend del Gp di Germania per Fabio Quartararo. Il giovane rookie francese, indicato come uno dei papabili piloti che sarebbero potuti finire sul podio del Sachsenring, è caduto al secondo giro. Già nella giornata di sabato Quartararo aveva riscontrato un problema alla spalla, causato da un particolare movimento della sua moto, che lo aveva quasi escluso dalle qualifiche. La caduta di quest’oggi è dunque il finale amaro di un weekend iniziato sotto una stella sfortunata.

