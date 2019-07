MotoGp, Valentino Rossi supera le forche caudine della Q1 del Gp del Sachsenring: niente da fare per Dovizioso

Il Dottore chiude davanti a tutti la Q1 nonostante una caduta, precedendo Nakagami di poco meno di due decimi: Dovizioso partirà invece tredicesimo

Valentino Rossi e Takaaki Nakagami superano agevolmente la Q1 del Gp del Sachsenring, staccando così il pass per la sessione in cui ci si gioca la pole position. Il pilota della Yamaha precede di poco meno di due decimi il pilota della Honda LCR, riuscito ad escludere proprio all’ultimo respiro Andrea Dovizioso, che dunque partirà tredicesimo. Sorride ma non troppo Valentino Rossi, protagonista di una scivolata proprio sul finire della sessione, una caduta che fortunatamente non ha creato danni al pesarese.

