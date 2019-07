MotoGp – Un rinnovo poco sostanzioso per Petrucci? Danilo spiega: “magari non sono tanti soldi, ma…”

Danilo Petrucci si ‘accontenta’ per amore della sua Desmosedici e della MotoGp: le parole del ternano dopo il rinnovo con la Ducati

Giornata speciale ieri al Sachsenring per Danilo Petrucci: il ternano ha rinnovato il suo contratto con la Ducati dopo tanti rumors e indiscrezioni riguardanti il suo futuro. Il ducatista è stato confermato per un anno, con un contratto di circa 700 mila euro con scadenza a fine 2020. Uno stipendio ‘scarso’ paragonato a quello dei suoi colleghi, ma Danilo Petrucci sa ‘accontentarsi’: “faccio questo ragionamento: magari non sono tanti soldi per un pilota di MotoGP, ma per un ragazzo di 28 anni lo sono, eccome. Io non partecipo alle trattative, lo fa il mio manager e mi fido di lui. A me interessava avere una moto competitiva per il prossimo anno: l’obiettivo è stato centrato“, ha spiegato il ternano della Ducati.

