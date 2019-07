MotoGp – Il rinnovo di Petrucci e gli ordini di scuderia, Dovizioso sincero: “ad Assen momento frustrante per Danilo, ai giornalisti dico che…”

Dovizioso sempre sincero e senza peli sulla lingua: le parole del forlivese dopo il rinnovo di Petrucci con la Ducati

I campioni delle MotoGp sono pronti per un nuovo appuntamento stagionale, il nono e l’ultimo prima della pausa estiva. Nel regno di Marc Marquez, al Sachsenring, dove lo spagnolo ha trionfato negli ultimi 9 anni, alla vigilia del Gp di Germania la Ducati ha annunciato il rinnovo di Danilo Petrucci, che sarà un pilota del team di Borgo Panigale anche nel 2020.

Una soddisfazione per il ternano, ma anche per il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso: “i risultati vengono sempre per un insieme di cose, abbiamo parlato l’anno scorso abbiamo deciso di lavorare insieme, è tosto come avversario e quando ci alleniamo insieme perchè va sempre forte, lui mi stimola ma io gli ho potuto trasmettere la mia esperienza e gli è servita, quest’anno è riuscito a fare uno step in quei punti in cui ne aveva bisogno, sono contento di questo, in pochi credevano in questo miglioramento, sono contento di continuare questa relazione a casa e negli allenamenti“, ha affermato il forlivese ai microfoni Sky.

Dovizioso ha aperto anche una parentesi sui tanto chiacchierati ordini di scuderia: “tutte queste vengono fuori tanto dai giornalisti, alcuni vogliono che Danilo dica certe cose, ad Assen era un momento un po’ frustrante per lui e non è stato chiaro quello che ha detto, non c’è mai stato ordine di scuderia e non ci sarà come è giusto che sia, siamo due piloti intelligenti e proviamo a portare a casa il miglior risultato, A differenza di altre relazioni tra compagni di squadra, siamo più tranquilli e non c’è bisogno di sportellate, superarsi in un modo corretto non vuol dire non combattere, noi stiamo lavorando su altri aspetti per portare il massimo tutti e due, se i giornalisti vogliono metter su altre robe sono affari loro”

