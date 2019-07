MotoGp – Quartararo si lascia alle spalle l’operazione in vista di Brno: “mi sono allenato tanto, sto bene”

Quartararo carico e motivato in vista della seconda metà di stagione: le parole del francese della Petronas alla vigilia del Gp della Repubblica Ceca

Si corre domenica a Brno il Gp della Repubblica Ceca, il primo appuntamento dopo la pausa estiva, che dà il via ufficialmente alla seconda metà della stagione 2019 di MotoGp. Reduce da un’operazione, che non gli ha però impedito di dimostrare ciò di cui è capace, Fabio Quartararo è pronto a dare nuovamente battaglia in pista, lottando con i migliori: “è una pista che mi piace molto, è tanto veloce fatta di veloci cambi di direzione e rettilinei non così veloci. Scenderò in pista nelle condizioni giuste. In questa pausa estiva mi sono allenato tanto e bene. Il mio braccio e la mia spalla stanno bene. L’ho capito allenandomi con del motocross. Le mie aspettative sono le stesse di sempre, restare nella top otto e provare ad essere il più veloce possibile in qualifica”, ha dichiarato il francese della Petronas alla vigilia del Gp di Brno.

Valuta questo articolo