MotoGp – Quartararo davanti a Marquez nelle Fp1 del Gp di Germania: Valentino Rossi sorride al Sachsnering [TEMPI]

Quartararo davanti a tutti nelle Fp1 del Gp di Germania: il francese della Petronas precede Marquez al Sachsenring

I piloti sono tornati in pista per la prima sessione di prove libere del Gp di Germania: a pochi giorni dalla gara di Assen, dove a trionfare è stato un ottimo Maverick Vinales, i campioni delle due ruote sono tornati in sella alle loro moto per iniziare a lavorare in vista della gara di domenica al Sachsenring.

Nel regno di Marquez è Fabio Quartararo a prendersi il primo posto della classifica dei tempi, lasciandosi alle spalle proprio lo spagnolo della Honda ed un ottimo Valentino Rossi, che sembra aver ritrovato buone sensazioni sulla sua M1 dopo il weekend deludente austriaco. Quarto posto per Rins, seguito da Vinales e Dovizioso. Una prima prova soddisfacente per la Yamaha, che piazza tre suoi piloti nei migliori 5. Fp1 amare invece per Danilo Petrucci: il ternano, fresco di rinnovo con la Ducati, non è riuscito a far meglio del 15° tempo.

