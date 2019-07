MotoGp, clamoroso colpo di scena in casa Honda: Jorge Lorenzo ha deciso di ritirarsi!

Il maiorchino sarebbe stanco dei continui infortuni che lo stanno martoriando da qualche anno e, a fine stagione, potrebbe annunciare il proprio addio

La carriera di Jorge Lorenzo potrebbe essere arrivata al capolinea, chiudendosi definitivamente al termine della stagione in corso. Una scelta maturata negli ultimi giorni, dopo l’ennesimo infortunio patio lo scorso week-end durante la prima sessione di libere del Gp di Assen.

Una doppia frattura alle vertebre che pare abbia addirittura accorciato di un centimetro l’altezza del maiorchino, a causa della compressione dei dischi vertebrali. Un guaio che va ad aggiungersi a quelli subiti nell’arco di 10 mesi, dalla frattura della caviglia al Gp di Aragon 2018 fino a quella delle vertebre, passando per il botto terrificante in Thailandia e per la la frattura di una costola cadendo in Qatar. Tutti elementi che starebbero spingendo Lorenzo a dire basta, oltre al fatto del mancato feeling trovato con la Honda, nonostante i numerosi sforzi compiuti per trovarlo. Non ultimo il viaggio in Giappone, dove il maiorchino pensava di aver individuato la via da percorrere per tornare al top. L’ultimo infortunio gli ha rovinato i piani, spingendolo a chiudere la stagione nel miglior modo possibile per poi ritirarsi, chiudendo così una carriera comunque piena di successi.

Secondo la Gazzetta dello Sport, pochi conoscono questa decisione di Lorenzo e, in questo novero, non rientrerebbe Alberto Puig, il quale sarebbe poi chiamato a trovare un sostituto. Il nome più gettonato dovrebbe essere quello di Nakagami, che lascerebbe il suo posto in Honda LCR ad Alex Marquez, permettendogli così di compiere il definitivo salto in classe regina.

