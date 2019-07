MotoGp – Petrucci rinnova con la Ducati: “ci sono stati momenti difficili, ma era quello che volevo”

Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo il rinnovo con la Ducati: la soddisfazione del pilota ternano

Danilo Petrucci sarà un pilota Ducati anche nel 2020: è arrivata oggi, dal Sachsenring, la comunicazione ufficiale del rinnovo del contratto del ternano col team di Borgo Panigale. Una grande soddisfazione per Petrucci, che nel 2019 sta facendo bene in sella alla Desmosedici Gp, con la quale ha ottenuto al Mugello la sua prima vittoria.

“Sono molto felice di continuare insieme a Ducati per un’altra stagione. Era il mio obiettivo fin dall’inizio di questa nuova avventura, dal momento che abbiamo trovato da subito un grande affiatamento con tutta la squadra. In questa prima metà di campionato siamo riusciti a migliorare progressivamente il nostro rendimento, conquistando due podi ed una splendida vittoria. Arrivare al rinnovo prima della pausa estiva mi dà ancora più serenità e fiducia per il futuro. Ora voglio semplicemente restare concentrato e continuare il mio percorso di crescita agonistica per fare sempre meglio in pista: siamo terzi in classifica, e l’obiettivo è essere tra i primi tre anche a fine stagione”, queste le parole del ternano nella nota del club.

“Sono contentissimo di continuare qui, c’era la volontà di farlo da entrambe le parti. Da lunedì andrò in vacanza più tranquillo. Sono soddisfatto della prima parte di stagione, ci sono stati dei momenti difficili ma era quello che volevo, l’obiettivo era vincere almeno una gara e riconfermarmi per l’anno prossimo e ci sono riuscito“, ha affermato ai microfoni Sky.

