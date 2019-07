MotoGp – Petrucci verso il Sachsenring: “un buon risultato ci consentirebbe di andare in vacanza più serenamente”

Danilo Petrucci positivo ma con i piedi per terra in vista della gara del Sachsenring: le parole del ternano Ducati alla vigilia del Gp di Germania

A pochi giorni dal Gran Premio di Olanda, terminato con Andrea Dovizioso quarto al traguardo e Danilo Petrucci sesto, staccato di soli cinque decimi, il Ducati Team è pronto a tornare in pista nei pressi di Chemnitz (Germania) sul circuito del Sachsenring per il nono round del Campionato Mondiale MotoGP 2019 ed ultimo appuntamento prima della pausa estiva.

Alla vigilia della gara tedesca, Danilo Petrucci ha raccontato le sensazioni con le quali arriva al nono appuntamento stagionale: “il Sachsenring forse non è la pista più adatta alle caratteristiche della nostra moto ma personalmente mi piace. Lo scorso anno terminai la gara come primo pilota Ducati al traguardo, a soli cinque decimi dal terzo classificato, quindi mi sento abbastanza ottimista in vista del weekend. Le condizioni meteo sono spesso mutevoli, ma la variabile chiave resta la gestione della gomma posteriore che ad ogni giro viene utilizzata sulla spalla sinistra per oltre trenta secondi consecutivamente. L’obiettivo resta il podio perché confermando le nostre prestazioni e restando costantemente tra i primi potremo continuare ad occupare i piani alti della classifica iridata. Inoltre si tratta dell’ultima gara prima della pausa estiva, ed un buon risultato ci consentirebbe di andare in vacanza più serenamente. Vogliamo farci trovare pronti e fare un’altra bella battaglia”.

