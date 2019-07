MotoGp- Petrucci, il rinnovo con Ducati ed il test per… la patente: ” se sarò bocciato non sarebbe una bella notizia”

Danilo Petrucci tra conferme e sorrisi: le parole del ternano della Ducati in conferenza stampa al Sachsenring

Giornata speciale, oggi al Sachsenring per Danilo Petrucci: il ternano ha firmato il rinnovo con la Ducati e dunque sarà un pilota del team di Borgo Panigale anche nel 2020. Dopo l’annuncio della Ducati è stato dunque effettuato un cambio in conferenza stampa e Danilo Petrucci ha seduto al tavolo dei piloti al posto del suo compagno di squadra Andrea Dovizioso: “sicuramente entrambi le parti volevano continuare quest’avventura, la prima parte della stagione è stata positiva, fin dalla prima intervista avevo detto che il mio obiettivo era di cercare di restare in questo team per i maggior numero di anni possibili e il prossimo anno avrò un’altra grande opportunità, ora tutti dicono che potrò gareggiare con meno pressione e in effetti non ne ho, per me è un’opportunità siamo in lotta per il terzo posto in campionato, io e andrea vogliamo sicuramente fare delle belle gare, migliori rispetto ad Assen, abbiamo degli avversari molto forti ma siamo a metà stagione e credo che possiamo concentrarci maggiormente sulla pista e non su quello che succede fuori dalla pista“, ha esordito il ducatista.

“Ad Assen abbiamo vissuto uno dei weekend più strani della stagione, fino a sabato mattina la moto era perfetta, ho guidato una delle moto migliori mai guidate in vita mai, ma nel pomeriggio è stato completamente l’opposto con le temperature che si sono riscaldate di diversi gradi, domenica abbiamo risolto in parte il nostro problema, ma c’era un distacco piuttosto grande rispetto al tempo fatto in gara da Maverick. Dobbiamo lavorare meglio con Andrea per avere una strategia per le qualifiche, non per la gara, dove siamo liberi di fare quello che vogliamo, ma per essere più veloci dei nostri avversari dobbiamo fare qualcosa in più perchè il livello dei nostri avversari è alto“, ha aggiunto Petrucci.

“L’anno scorso ho perso il podio solo ad un giro e mezzo dalla fine perchè Maverick mi ha superato e non sono stato in grado di difendermi perchè eravamo in accelerazione e io avevo poca gomma, credo che sia quella la chiave per essere veloci, cercare di gestire e salvaguardare la gomma posteriore, su questa pista non ci sono tante curve strette ma alcune sono piuttosto lunghe, credo che potremo lottare per il podio, sarà dura battere Marc qui, almeno se guardiamo i risultati degli ultimi anni“, ha continuato.

“Martedì prossimo avrò il test per la patente, non vorrei dirlo perchè se sarò bocciato non sarebbe una bella notizia, sono molto concentrato. Credo che nei primi 10 giorni li passerò con amici e famiglia nella mia città, tornerò lì per qualche giorno, poi credo che starò in Italia e andrò a riposarmi da qualche parte in una spiaggia, come le persone normali, poi tornerò ad allenarmi“, ha concluso Petrucci.

