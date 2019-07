MotoGp, Dani Pedrosa non crede ai suoi occhi: “Valentino Rossi? Sembra assurdo che…”

Il collaudatore della KTM ha parlato di Valentino Rossi e della sua voglia di continuare a correre, facendo anche un paragone con se stesso

Non è più coinvolto nelle faccende di pista, ma Dani Pedrosa continua a seguire da vicino il Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo è passato da essere pilota titolare in Honda e collaudatore in KTM, ovviamente dopo aver deciso di appendere il casco al chiodo, chiudendo la sua lunga carriera.

Al contrario suo, Valentino Rossi continua a tener duro, paventando la possibilità di rimanere in sella alla Yamaha anche dopo la fine del suo contratto. Una decisione compresa da Pedrosa che, ai microfoni di Dazn Spagna, ha espresso il proprio punto di vista: “Valentino vuole continuare ancora, gli piace. Si tratta della sua passione e ha sempre tanti tifosi ovunque, non importa il risultato. E’ chiaro che a lui piacerebbe essere davanti, ma l’appoggio dei fan lo aiuta molto. E’ davvero assurdo il fatto che io abbia iniziato la mia carriera dopo di Vale e l’abbia conclusa prima di lui”.

