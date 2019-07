MotoGp, Pecco Bagnaia salta le FP2 del Gp del Sachsenring: l’italiano trasportato in ospedale

Il pilota della Pramac è stato trasportato in ospedale dopo la caduta di questa mattina, avvenuta in curva 8 durante le FP1 del Gp del Sachsenring

Pecco Bagnaia non scenderà in pista questo pomeriggio per la seconda sessione di prove libere del Gp del Sachsenring, il pilota della Pramac infatti è stato trasportato presso l’ospedale di Chemnitz per via della caduta che lo ha visto protagonista nelle FP1.

Il campione del mondo della Moto2 è scivolato in curva 8, subendo un duro colpo al collo e manifestando forti dolori dopo qualche ora dall’accaduto. Accompagnato in Clinica Mobile, Bagnaia è rimasto qualche minuto sotto osservazione, prima di essere trasportato in ospedale per sottoporsi ad una TAC a scopo precauzionale. Resta da capire dunque se il suo week-end proseguirà domani, oppure potrebbe già considerarsi concluso.

Valuta questo articolo