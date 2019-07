MotoGp, Viñales svela la sua strategia: “nei primi giri della gara studierò Marquez, ecco cosa ho in mente”

Lo spagnolo ha ammesso di non aver compiuto un giro perfetto, utile comunque ad ottenere la prima fila della griglia di partenza del Gp di Germania

Maverick Viñales riesce a centrare l’obiettivo prefissato prima delle qualifiche, ottenendo la prima fila sulla griglia di partenza del Gp del Sachsenring.

Un’ottima prestazione quella del pilota Yamaha, che ha comunque ammesso ai microfoni di Sky Sport di aver commesso qualche errore: “non ho ottenuto il massimo a cui sarei potuto arrivare, alla fine non ho fatto il mio miglior giro perchè si è chiuso l’anteriore alla curva 12 e ho perso tanto. Potevo fare meglio, ma Marquez non lo avrei raggiunto. Nelle FP4 mi son trovato bene, partire in prima fila era il mio obiettivo, ci sono riuscito e sono contento per questo. Abbiamo un bel passo e un bel ritmo, stamattina ero vicino a Marquez ma dobbiamo capire come guida Marquez. Vorrei imparare dal suo stile qui, per poterlo battere. L’incrocio di sguardi? Nessuno vuole andare avanti, ma io avevo il sesto tempo e sono andato senza pensarci“.

