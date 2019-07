MotoGp, Vinales non si arrende: “difficile tenere il passo di Marquez, ma ci proveremo senz’altro”

Il pilota spagnolo ha analizzato la prima giornata di libere, mettendo nel mirino Marc Marquez e individuandolo come avversario più pericoloso

Quarta posizione per Maverick Vinales nella seconda sessione di prove libere del Gp del Sachsenring, lo spagnolo ha lavorato duramente per mettere a punto la propria Yamaha, preparandola al difficile week-end.

Le sensazioni sono positive, come sottolineato dal pilota iberico a Sky Sport: “è andata abbastanza bene, alla fine il feeling è stato molto difficile da trovare oggi sulla moto, c’era poco grip in pista e quindi ho sofferto molto. I lap-time non erano male e secondo me possiamo migliorare molto. Sto provando a migliorare la stabilità, soprattutto nel secondo settore, per noi è molto difficile in quel punto della pista. Per il momento rimango con la forcella in carbonio e poi vediamo, c’è potenziale per andare in avanti. Oggi Marquez è stato molto forte, anche Quartararo ha avuto un bel passo, Rins anche ha fatto un bel giro con la hard, secondo me sarà difficile andare con Marc ma dobbiamo lavorare per farlo. Affronterò questo weekend come ho affrontato Assen e Montmelò, stessa mentalità e stessa motivazione, dobbiamo solo vedere come andare più forte“.

