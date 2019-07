MotoGp, le rivelazioni di Viñales: “sono stati tempi duri, ho anche pianto. Valentino Rossi? Ecco cosa penso di lui”

La prima vittoria in stagione della Yamaha porta la firma di Viñales, riuscito a tagliare per primo il traguardo del Gp di Assen

Maverick Viñales ha regalato alla Yamaha la prima vittoria di questa stagione, precedendo Marc Marquez e Fabio Quartararo sul traguardo del Gp d’Olanda, andato in scena sul circuito di Assen.

Un successo liberatorio per lo spagnolo, che ai microfoni di Marca ha espresso tutte le proprie sensazioni, rivelando anche un piccolo retroscena: “ho pianto perché sono stati tempi difficili, quando senti il ​​potenziale della moto e non riesci a sfruttarlo è dura da mandare giù. Finalmente siamo stati in grado di fare un weekend perfetto, è stato spettacolare. Tuttavia non mi sento il pilota numero 1 in Yamaha, Valentino è molto forte e non puoi mai escluderlo dalla bagarre per la vittoria. Potrebbe tranquillamente arrivare al Sachsenring e vincere, è uno dei migliori al mondo quindi non mi sento il numero 1. Lavoro duro e provo a dare il meglio di me. Quartararo? Il fatto che Fabio vada veloce è un punto a nostro favore, perché ti motiva e ti rende più coriaceo. Sai che una Yamaha è competitiva, questo è sempre positivo”.

