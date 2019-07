MotoGp, frecciata di Valentino Rossi alla Michelin: “c’è una situazione un po’ strana in Germania”

Il pilota della Yamaha ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Germania, esprimendo i propri dubbi in vista della gara di domani

Undicesimo posto per Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gp di Germania, un risultato non proprio esaltante per il Dottore che si sarebbe aspettato di partire una fila più avanti.

La scivolata avvenuta in Q1 però gli ha fatto perdere un po’ di feeling con la sua M1, relegandolo a centro gruppo: “siamo migliorati un po’, sia al mattino che al pomeriggio il mio passo non è stato così male” le sue parole a Sky Sport. “Mi è mancato un po’ il giro secco, perchè in qualche curva sono in difficoltà, soprattutto nel T4 sono abbastanza lento. Fortunatamente son riuscito a passare in Q1, però ho fatto una scivolatina che mi ha fatto perdere un po’ di feeling. Abbiamo rimesso a posto la moto, però nel Q2 non sono stato particolarmente veloce, per questo ho fatto undicesimo. La scelta delle gomme per domani è molto aperta, mi sono trovato bene con la media e la dura, ma anche la soft potrebbe andare bene. Bisognerà vedere le condizioni della pista perché si parla di tempo brutto. Con pioggia durante la notte che dovrebbe lavare la pista, mentre la gara dovrebbe essere asciutta ma con temperature più basse e questo spariglia un po’ tutto. Se la gara fosse stata oggi sarebbe stato importante partire una fila più avanti, purtroppo però nel mio time attack non sono andato bene, non siamo mai stati troppo veloci, vado meglio sul passo“.

Sugli avversati, Rossi ha ammesso: “davanti ci sono tanti piloti che hanno un passo simile e sarà tutto aperto, dovrò partire bene e sarà fondamentale perché su questa pista ci sono pochi punti dove poter superare e rimontare. Però vediamo, ci proviamo. In gara può succedere di tutto fino alla fine, ma i primi 4 vanno più forte e poi dal quinto sono tutti veramente tutti simili di passo tranne Mir, che va un po’ meglio. La vedo dura per il podio perché i primi 4 vanno più forte di tutti. Le gomme? Secondo me in questa pista la Michelin ha portato una gomma molto morbida per cercare di migliorare il tempo, ma penso sia troppo morbida. Quindi ha un buon grip ma si muove tanto. Per questo che c’è una dura un po’ diversa dal solito che per i primi giri ha un buon grip. La situazione è un po’ strana e di solito non succede. C’è abbastanza differenza tra una gomma e l’altra di solito, ma stavolta la situazione è un po’ strana“.

