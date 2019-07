MotoGp, Danilo Petrucci non si nasconde: “Marquez ha fatto un passo più grande di noi”

Il pilota ternano ha parlato del confronto della Ducati con Marquez, soffermandosi anche sui suoi obiettivi stagionali

Rinnovo già in tasca, un successo già ottenuto al Mugello e adesso l’obiettivo terzo posto da raggiungere. Danilo Petrucci ci ha preso gusto e, considerando la sua posizione nella classifica mondiale, non ha nessuna intenzione di mollare la top-three.

Rins si è allontanato dopo la gara del Sachsenring, ma il pilota della Ducati non può abbassare la guardia: “sono contento della mia situazione nel Mondiale, perché sono terzo ed ho aumentato il mio vantaggio su Rins, che è quarto. Voglio lavorare di più, non perché ne ho bisogno, ma perché questo mi rende più affamato per il resto della stagione. Mi motiva molto, perché ora voglio finire tra i primi tre. Al momento le cose sono difficili, ma ci dobbiamo credere e soprattutto in fabbrica devono lavorare e credere che sia ancora tutto possibile. Sicuramente le prossime due piste sono migliori rispetto alle due precedenti, Marquez quest’anno ha fatto un passo avanti più grande di noi, infatti abbiamo combattuto duramente con lui in Qatar ed al Mugello, che sono sempre state due piste favorevoli alla Ducati, così come lo sono le prossime due. Ma in Qatar ed al Mugello abbiamo vinto per pochi millesimi, quindi dobbiamo dare tutto per cercare di mantenere aperto il campionato“.

