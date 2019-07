MotoGp, clima elettrico in casa Ducati: Petrucci svela tutta la sua insofferenza sulla questione rinnovo

Il ternano ha palesato la propria insofferenza nel post gara ad Assen, rivelando come l’accordo con la Ducati non sia ancora stato raggiunto

Il terzo posto nel Mondiale piloti non basta ancora per sancire il rinnovo di contratto, Danilo Petrucci e la Ducati continuano a non trovare l’accordo, discutendo sulle cifre di quella che dovrebbe essere la nuova intesa.

Il ternano ha palesato tutta la propria insofferenza nel post gara ad Assen, le sue parole sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport, che ha acceso i riflettori sulla difficile situazione che si respira in casa Ducati. Un clima elettrico, che non giova senza dubbio all’armonia della squadra, finora apparsa alquanto granitica. Queste le parole del Petrux, che non si è nascosto parlando della situazione che sta vivendo: “devo stare molto attento nei confronti di Dovizioso, lui è secondo nel mondiale e l’obiettivo è vincere il titolo con lui. Così ho sempre dei dubbi se fare un sorpasso azzardato nei suoi confronti. Sul rinnovo con la Ducati non siamo d’accordo sui numeri, per avere quello che voglio nel 2020 devo ottenere certi risultati nel 2019. È una situazione difficile da gestire, non mi conviene dire quali sono i termini, sono tra l’incudine e il martello”.

Dichiarazioni sorprendenti di Petrucci, a cui Dovizioso ha risposto provando a tranquillizzarlo: “ci stiamo comportando in maniera intelligente, ci attacchiamo a vicenda senza però darci delle sportellate. Sia a Le Mans che qui lui ha attaccato e io ho risposto, ma sempre usando la testa. Petrucci deve stare tranquillo, sta dimostrando di essere un ottimo pilota. Chi lo dovrebbe sostituire sta facendo peggio”.

