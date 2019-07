MotoGp, Petrucci preoccupato in vista della gara di domenica: “difficile andare forte e gestire la gomma”

Il ternano ha espresso un pizzico di preoccupazione in vista della gara, dove sarà complicato essere competitivi e gestire le gomme

Giornata non proprio esaltante per la Ducati al Sachsenring, Dovizioso e Petrucci non sono riusciti ad ottenere oltre l’ottavo e nono tempo al termine delle FP2, lavorando però principalmente sul passo in vista della gara di domenica.

Quindicesimo al termine della FP1 al mattino, Petrucci ha migliorato i propri riferimenti di oltre un secondo durante la FP2, commentando così la sua prestazione: “è stata una giornata un po’ più complicata di quanto ci aspettassimo perché, pur sapendo che il Sachsenring non è la pista più adatta alle caratteristiche della nostra moto, in passato qui siamo sempre stati abbastanza competitivi. Oggi invece abbiamo faticato un po’: oltre che la velocità sul giro singolo, dobbiamo innanzitutto migliorare la nostra costanza a livello di passo e gestire più efficacemente la gomma posteriore, perché quando cerchiamo di preservarla non siamo abbastanza veloci e la gara qui è molto lunga. Ci resta del lavoro da fare per trovare un miglior bilanciamento ed ora analizzeremo bene i dati per farlo; penso che il nostro potenziale sia più alto di quanto mostrato fin qui. Per il momento sono abbastanza preoccupato per gli ultimi 10 giri di gara, perchè è abbastanza complicato andare forte e gestire la gomma, al momento non ci riusciamo“.

