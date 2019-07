MotoGp, papà Graziano ‘smaschera’ la Yamaha: “le difficoltà di Valentino? C’è stato un momento in cui…”

Il padre di Valentino Rossi ha commentato le difficoltà del Dottore in questo inizio di stagione, esprimendo il proprio punto di vista

La stagione in corso certamente non è di quelle da ricordare per Valentino Rossi, costretto a guardare da lontano il vertice della classifica. Nonostante la Yamaha sia cresciuta eccome nelle ultime settimane, quella del pesarese continua a singhiozzare, escludendolo sistematicamente dalla bagarre per la vittoria.

I punti di distacco da Marquez hanno già raggiunto la tripla cifra (105), ma non sarà questo certamente ad abbatterlo. Sulla sua situazione è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport il padre Graziano, facendo una sua personale analisi sulle difficoltà del figlio: “delle critiche non gliene frega un accidente perché come sempre non legge niente di tutto quello che lo riguarda. E’ in gran forma fisica e questo non lo dico solo io, lo ripetono anche tutti quelli che gli sono vicini. E non è giù di morale. Magari è preoccupato, questo sì, perché indubbiamente ci sono stati dei problemi negli ultimi tempi. Però non per questo è demotivato, anzi. Non lo è mai. E di solito quando è giù per qualche motivo non va più piano, è l’esatto contrario. C’è stato un momento in cui Vale e la sua squadra sono rimasti senza direzione. Mi riferisco alla messa a punto di una moto che già di per sé è abbastanza complicata. Non è un mistero: tutti sanno che la Yamaha è la più lenta tra le moto attualmente in pista, sia in quanto a velocità di punta sia per accelerazione”.

Graziano Rossi poi ha proseguito: “la messa a punto è la chiave, per cercare di recuperare nel misto e nel guidato quel che si perde in rettilineo. Ecco, da un po’ di tempo in qua questo non è riuscito. Nel suo team c’è stata una sbandata, ma ora è tutto risolto. E non significa che ci saranno dei cambiamenti nel gruppo. Sono sicuro che già a Brno, il 4 agosto, Vale sarà al suo 80% e che dal GP successivo potrà ricominciare a lottare per il podio. Condivido un po’ le preoccupazioni di Vale, ma anche il suo ottimismo. E soprattutto vorrei vederlo correre per sempre“.

