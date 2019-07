MotoGp, Marquez e il gioco di sguardi ai box con Viñales: “non avevo intenzione di…”

Il pilota campione del mondo ha analizzato le qualifiche del Gp di Germania, esprimendo le proprie sensazioni dopo la pole ottenuta

Marc Marquez centra la pole position in Germania, la decima consecutiva per lo spagnolo impreziosita anche dal record di tutti i tempi fatto segnare sul circuito tedesco.

Il rider della Honda lascia solo le briciole ai propri avversari, seguendo alla lettera la strategia utilizzata anche lo scorso anno: “è stata una bella qualifica, abbiamo seguito la strategia dell’anno scorso basata su tre run” le parole di Marquez a Sky Sport. “Nel secondo mi son sentito meglio, mentre nell’ultimo qualcosa è andato storto ma sono comunque riuscito a fare un buon giro. Il gioco di sguardi con Viñales? Sono cose che succedono. Quando sono uscito per andare in pista, ho visto che lui stava cambiando moto e mi stava aspettando. Io ero primo e non volevo concedergli la mia scia, così io aspettavo e lui aspettava. La cosa più furba era quella di mandare avanti lui, perchè così non lo avrei aiutato con la scia. Non ce l’ho fatta a fare 1:19, avrei voluto farlo ma non è facile. Aspettative per domani? Dicono che stanotte pioverà, dunque la pista cambierà e vedremo quale sarà la temperatura. Oggi era molto, se calerà vedremo come gestire tutto. Il passo delle FP4 era buono, ma è importante scegliere bene la gomma posteriore“.

