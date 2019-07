MotoGp – La Honda fa chiarezza sul possibile ritiro di Lorenzo, il GM Kuwata sicuro: “ci aspettiamo che Jorge…”

Il general manager HRC si è soffermato sul possibile ritiro di Jorge Lorenzo, esprimendo quello che è il pensiero del team

La notizia del possibile ritiro di Jorge Lorenzo al termine di questa stagione ha spiazzato la Honda, che con il pilota maiorchino ha un contratto in essere fino al 2020.

Se Alberto Puig ha mostrato tutta la propria sorpresa riguardo questa indiscrezione, il general manager HRC Tetsuhiro Kuwata ha espresso con chiarezza ai microfoni di Marca la posizione del team: “non sono vere le notizie sul ritiro di Lorenzo. Crediamo in lui e siamo concentrati a raggiungere i nostri obiettivi con lui. Per la prima volta da molto tempo abbiamo deciso di intraprendere due strade differenti per i nostri piloti, e ora questo è diventato un nostro obiettivo. Il nostro sogno è di realizzare una doppietta nella classifica piloti con i due centauri della Honda Repsol. Perciò proveremo a raggiungerlo con lui. Non posso scendere nei dettagli del suo contratto ovviamente. Ma noi li rispettiamo sempre, è il nostro modo di essere e speriamo che anche Lorenzo faccia lo stesso, perché crediamo molto in lui”.

