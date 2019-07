MotoGp, Dovizioso mastica amaro: “sono deluso, non arrabbiato. Marquez? E’ sempre più lontano”

Il pilota della Ducati ha parlato dopo le disastrose qualifiche del Gp di Germania, esprimendo la propria delusione

Giornata difficile per Andrea Dovizioso, che ha dovuto affrontare la Q1 delle qualifiche del Gp di Germania dopo aver chiuso la terza sessione di libere con il quattordicesimo tempo.

Il pilota forlivese ha siglato un miglior crono di 1:21.105 ed ha mancato l’accesso al secondo e decisivo turno per soli 3 millesimi, battuto a sorpresa da Nakagami proprio sul gong: “sono deluso, non arrabbiato. Deluso perché sinceramente cerchi di arrivare al giovedì in un modo più ottimistico possibile per cercare di portare a casa il massimo dal lavoro. Ma quando le cose sono complicate fai fatica anche a portare a casa il massimo del potenziale, che è meglio di quanto ho fatto. C’è delusione perché ultimamente sta venendo fuori che gli avversari hanno migliorato più di noi e non solo non ci siamo avvicinati a Marquez, ma altri avversari si sono frapposti tra noi. Si sta complicando il nostro obiettivo. La delusione è quella. Non è facile stare tranquilli e lavorare serenamente quando le cose non vanno bene. Sappiamo quando sia difficile combattere con Marquez e Honda. In questo momento stanno aumentando il gap con tutti, ma con noi sicuramente“.

Il Dovi si è soffermato sulla gara di domani: “secondo me i primi 4 hanno lo stesso passo, poi tutto può succedere in 30 giri anche perché sarà interessante vedere quali gomme sceglieranno gli altri. Credo che non ci sia nessuno che lo sappia, e parlo anche della scelta da fare per quanto riguarda la gomma anteriore. Se le previsioni saranno quelle che sembrano, ovvero più freddo di oggi, chi ha usato la dura forse non potrà usarla. I primi 4 hanno un altro passo. Loro staranno assieme per la maggior parte della gara. Noi in questo momento non possiamo puntare ai primi 4. Possiamo solo pensare a lottare per risalire e prendere più punti che possiamo“.

