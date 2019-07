MotoGp, Giacomo Agostini certifica il declino di Valentino Rossi: “ormai è chiaro a tutti che…”

L’ex pilota italiano ha parlato del momento nero di Valentino Rossi, esprimendo il proprio lapidario punto di vista

Momento nerissimo per Valentino Rossi, con quella di Assen sono tre le cadute consecutive per il Dottore, sempre più lontano ormai dalle posizioni di vertice della classifica piloti.

Sulle difficoltà del pilota della Yamaha si è soffermato Giacomo Agostini che, dalle colonne del QS, ha espresso il proprio punto di vista, certificando ormai il declino di Valentino Rossi: “Valentino fa quello che può, ma non riesce a stare davanti e questo gli crea dei problemi. Sta facendo tanto, tantissimo, ma gli anni passano. Per tutti. Sono passati per Maradona, per Cassius Clay, per Eddy Merckx. Sono passati anche per me, altrimenti oggi sarei ancora in pista. Gli anni corrono e ad un certo punto te ne rendi conto ed inizi a pensare. Tutti noi vorremmo che fosse ancora là, che fosse sempre il numero uno, ma credo che sia chiaro a tutti che gli avversari sono molto più forti. Valentino si diverte e vuole ancora correre, stare in quel mondo e anche se arriva quarto, quinto e non vince, lui si diverte. Ha il piacere di correre e questo lo spinge ad affrontare anche momenti difficili come questo. Valentino corre e vince da una vita. Ha un’esperienza unica. Tecnicamente credo che sappia tutto più di ogni altro pilota, quindi se c’è qualcosa che non va e da cambiare in Yamaha, il suo giudizio e la sua decisione saranno il massimo“.

