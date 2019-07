MotoGp – Paolo Simoncelli e la forza di Valentino Rossi: “la vita è una parabola, ma…”

Paolo Simoncelli e le difficoltà di Valentino Rossi: le parole del papà del Sic sul Dottore

E’ stato presentato oggi il progetto RideOnColors, durante il quale è stato svelato il nuovo manifesto del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini dedicato al 40° compleanno di Valentino Rossi. Proprio del Dottore ha parlato a margine dell’evento Paolo Simoncelli, analizzando il periodo complicato che il nove volte campione del mondo sta affrontando: “Vale ha 40 anni, io 68, posso dare pochi consigli, purtroppo la vita è una parabola non c’è niente da fare, a 40 anni corre con i ragazzini di 20, non che non sia più capace di guidare, il polso è collegato al cervello, lui si allena tantissimo, è forte, qualche soddisfazione se la toglierà sicuramente“, ha dichiarato alla ‘rosea’.

