MotoGp – Vacanze terminate, si torna in pista per il Gp di Brno: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara

Il circus della MotoGp torna a regalare emozioni con l’appuntamento di Brno, che apre la seconda metà di stagione

E’ trascorso un mese dall’emozionante Gp del Sachsenring, che ha chiuso una prima parte di stagione dominata da Marc Marquez. Il Gp di Brno apre invece la seconda, che porterà tra qualche mese all’assegnazione del titolo mondiale. Lo spagnolo della Honda proverà a riprendere il discorso da dove lo aveva lasciato, ovvero dalle vittorie in serie ottenuto nei primi mesi di quest’annata, i suoi avversari invece hanno l’obiettivo di fermarlo, a partire dalle Ducati e dalle Yamaha. Si comincia giovedì con l’attesa conferenza stampa, per proseguire poi con tutto il resto del week-end.

Ecco il programma completo:

Giovedì 1 agosto

Ore 17:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Venerdì 2 agosto

09:00 – 09:40 Moto3 FP1 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

09:55 – 10:40 MotoGP FP1 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

10:55 – 11:35 Moto2 FP1 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

13:15 – 13:55 Moto3 FP2 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

14:10 – 14:55 MotoGP FP2 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

15:10 – 15:50 Moto2 FP2 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Sabato 3 agosto

09:00 – 09:40 Moto3 FP3 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

09:55 – 10:40 MotoGP FP3 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

10:55 – 11:35 Moto2 FP3 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

12:35 – 12:50 Moto3 Q1 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

13:00 – 13:15 Moto3 Q2 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

13:30 – 14:00 MotoGP FP4 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

14:10 – 14:25 MotoGP Q1 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

14:35 – 14:50 MotoGP Q2 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

15:05 – 15:20 Moto2 Q1 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

15:30 – 15:45 Moto2 Q2 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Domenica 4 agosto

09:10 – 09:30 Moto2 warm-up

09:40 – 10:00 MotoGP warm-up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

