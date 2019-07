MotoGp – Morbidelli e quel particolare rispetto per Valentino Rossi: “è qualcosa di diverso di quello che si dà ad un fratello”

Franco Morbidelli, la rivalità con Valentino Rossi ed il rispetto profondo che nutre nei confronti del Dottore: le parole del giovane pilota Petronas

La stagione 2019 di MotoGp ricomincerà il 4 agosto, col Gp della Repubblica Ceca: i piloti, dopo quasi un mese di pausa, torneranno a sfidarsi sul circuito di Brno. In attesa di tornare in sella alle loro moto i campioni delle due ruote stanno trascorrendo le loro vacanze tra giornate al mare e divertimento con amici, fidanzate e familiari.

Sempre a stretto contatto con Valentino Rossi, questa volta Franco Morbidelli ha preso una pausa anche dal suo maestro, amico, ma anche rivale. Il nove volte campione del mondo è infatti in viaggio in barca con la sua dolce metà, Francesca Sofia Novello, ma ben presto tornerà nella sua Tavullia per sfidare nuovamente i giovani piloti della VR46 al suo Ranch in vista della seconda parte della stagione.

Ed è proprio partendo dall’argomento Ranch, che Franco Morbidelli ha parlato di Valentino Rossi a Motorsport-total.com: “la differenza è che ora le nostre lotte sono ancora più dure. Competere con i piloti con i quali ho condiviso la pista anche in campionato è sempre stato un argomento caldo al ranch. Ora sono contro Vale e Pecco in MotoGP, in passato ho combattuto contro Pecco, Luca Marini e Baldassarri in Moto2. Le cose al ranch ora diventeranno più serie contro Vale e Pecco. Quella con Vale è un diverso tipo di rivalità. Io e Vale siamo uguali, ora ci vediamo sempre e questo ci avvicina ancora di più, ma non lo definirei un fratello, lui è più vecchio di me e ho un rispetto diverso nei suoi confronti di quello che si dà ad un fratello”, queste le parole del giovane italo-brasiliano.

