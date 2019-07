MotoGp, Meregalli rompe gli indugi: buonissime notizie per Valentino Rossi e Maverick Viñales

Il Team Director della Yamaha ha paventato alcune importanti novità in vista dei test di Brno del prossimo 5 agosto

La stagione della Yamaha è stata finora alquanto altalenante, caratterizzata da periodi positivi e altri molto meno buoni. La vittoria di Viñales ad Assen ha leggermente rasserenato l’ambiente, anche se le difficoltà di Valentino Rossi continuano a pesare.

Passi avanti comunque stanno arrivando eccome, visto che Maio Meregalli ha ammesso come ai test di Brno del 5 agosto verrà testato il nuovo prototipo del 2020: “avere la nuova moto a Brno è un buon segno, perché nei due anni precedenti perché sia Vinales che Rossi non sono stati in grado di provare la moto sino alla fine della stagione. La direzione presa è quella giusta, quella positiva. Per migliorare la scorrevolezza, abbiamo dovuto rinunciare alla potenza e questo aspetto lo paghiamo sulle piste più veloci. Ora siamo concentrati sul tentativo di migliorare l’accelerazione. Lavoriamo sempre. Già da questa stagione possiamo vedere che in Giappone è cambiato qualcosa. A Brno e Misano testeremo la nuova moto, i piloti testeranno la base del prototipo 2020″.

