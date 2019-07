MotoGp – Marquez, la voglia di tornare e il dolce pensiero a Lorenzo: “mi manca la moto! Spero che Jorge…”

Marc Marquez non vede l’ora di ritornare a correre dopo la pausa estiva: il pilota Honda, pronto per la gara di Brno, rivolge anche un pensiero a Jorge Lorenzo, ancora fermo per infortunio

Terminata la pausa estiva, i piloti di MotoGp sono pronti a ritornare in sella alle loro moto per la ripresa del campionato. Era andato in vacanza con il sorriso e ritorna allo stesso modo Marc Marquez, campione in carica e leader del Motomondiale, pronto a lottare per la vittoria anche in Repubblica Ceca. Il pilota spagnolo si è detto entusiasta all’idea di ritornare in moto ed ha rivolto anche un pensiero al compagno di scuderia Jorge Lorenzo, ancora fermo per infortunio, costretto a saltare la gara: “sono entusiasta di tornare in moto. La pausa estiva è sempre piacevole per rilassarsi, ma dopo un po’ ti mancano la squadra e la moto. Sono pronto per tornare al lavoro. Brno è un circuito divertente dove guidare. Abbiamo terminato la prima metà della stagione in modo molto positivo e ora dobbiamo concentrarci per continuare. Brno è un circuito in cui molti piloti sono spesso forti, quindi non possiamo dare nulla per scontato. Spero che la ripresa di Jorge stia andando bene e che presto lo faremo rientrare nella squadra“.

