MotoGp – Marquez trionfa al Sachsenring e aumenta il distacco sugli inseguitori: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Germania

Marc Marquez trionfa al Sachsenring e aumenta il vantaggio sugli inseguitori. Vinales e Crutchlow completano il podio del Gp di Germania. Ecco la nuova classifica piloti

Marc Marquez domina il Gp di Germania come da previsione. Il pilota spagnolo trionfa per la 10° volta sul circuito tedesco e resta saldamente al comando della classifica piloti, aumentando il distacco sui piloti che lo inseguono, Dovizioso (5°) e Petrucci (4°). Resta al quarto posto in classifica Alex Rins che perde una ghiotta occasione per recuperare punti in classifica in seguito alla caduta nelle fasi centrali della gara tedesca. Subito dietro Vinales che grazie al secondo posto odierno supera Valentino Rossi (oggi 8°) e si rilancia in classifica.

La nuova classifica piloti dopo il Gp di Germania

Marquez 185

Dovizioso 127

Petrucci 121

Rins 101

Vinales 85

Rossi 80

Miller 70

Quartararo 67

Crutchlow 67

P. Espargaro 56

Morbidelli 52

Nakagami 50

Mir 39

A. Espargaro 31

Iannone 21

Lorenzo 19

Zarco 16

Oliveira 15

Rabat 14

Bradl 12

Bagnaia 11

Pirro 9

Guintoli 3

Abraham 3

Syahrin 3

