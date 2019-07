MotoGp – Marquez svela la sua strategia, Vinales e Crutchlow sorridono sul podio: le parole dei primi 3 piloti dopo il Gp di Germania

Marc Marquez svela la strategia che lo ha portato alla vittoria, Vinales e Crutchlow contenti per essere finiti sul podio: le parole dei primi 3 piloti del Gp di Germania

Decimo successo consecutivo, settimo in MotoGp per Marc Marquez al Sachsenring. Il pilota spagnolo domina il Gp di Germania chiudendo in prima posizione sul tracciato tedesco davanti a Maverick Vinales e Cal Crutchlow.

Intervistato nel post gara Marc Marquez ha dichiarato: “strategia perfetta. La partenza non è stata delle migliori, ma già dalla seconda curva ero in testa. L’idea era di fare due giri un po’ più lenti e poi spingere. Faceva parte della strategia e l’abbiamo fatto. Ho aumentato il gap con gli altri piloti e a quel punto mi sono sentito molto fiducioso della moto e delle gomme che avevo scelto. Sono felice per la vittoria di mio fratello, non si era sentito bene sulla pista negli ultimi giorni: entrambi ce ne andiamo in vacanza sereni e contenti“.

Sorride Maverick Vinales: “è stata una gara difficile, davvero molto dura. Questa mattina stavo già notando un po’ di calo, dopo la pioggia la pista si stava asciugando. Sapevo che la gomma dura mi avrebbe dato un po’ di chance in più negli ultimi giri. Sono davvero contento perchè abbiamo lavorato moltissimo nel weekend, iniziato bene, ci sono stati degli intoppi ma vorrei ringraziare il team per le attenzioni e gli accorgimenti. L’obiettivo era rimanere nelle posizioni di testa. Abbiamo avuto un bel feeling con la moto e con la gara. Sono contento anche per i fan, molto calorosi con me“.

Contento per il terzo posto Cal Crutchlow: “se ho avuto la sensazione di poter spingere fino alla fine? Non lo so. La scorsa settimana abbiamo fatto una grandissima gara e anche a Barcellona abbiamo fatto bene. Non ci sono stati grandi errori nelle ultime gare e anche oggi mi sono comportato bene. Il team ha fatto un grandissimo lavoro, abbiamo lavorato sodo sul ritmo gara e sul setting. Sono molto contento del terzo posto. So che Maverick stava guidando benissimo, poi ha fatto quel piccolo errore ma sono contento di essere arrivato terzo e sono contentissimo“.

