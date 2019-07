MotoGp – Marquez sorride al Sachsenring: “siamo partiti forte, ma le Yamaha di Quartararo e Vinales sono vicine”

Marquez soddisfatto dopo la prima giornata di prove in pista al Sachsenring: le parole dello spagnolo della Honda dopo le Fp2 del Gp di Germania

E’ Marc Marquez il miglior pilota delle Fp2 al Sachsenring: dopo la prima sessione dominata da Quartararo, lo spagnolo della Honda si è ripreso il suo posto nella pista tedesca dove trionfa da anni. Sensazioni dunque positive per il campione del mondo in carica: “contento perchè siamo partiti forte già, siamo partiti bene il passo era buono dall’inizio, visto che la base era buona abbiamo iniziato a lavorare con la moto e col set up e tutto, contento, il passo era buonom ma le due Yamaha sono lì, Quartararo e Vinales sono vicini, qui la gara è molto lunga, sarà importante gestire bene le gomme e capire bene dove possiamo essere, per il momento tutto a posto“, ha spiegato ai microfoni Sky.

Lo spagnolo ha poi aperto una parentesi sul lavoro comparativo fatto su due telai oggi in pista: “dobbiamo guardare bene, ancora c’è qualche dubbio per il telaio, se non è chiaro anche domani ne usiamo due diversi e poi vediamo fino a domenica quale è meglio, perchè tutti e due hanno punti forti e punti deboli“.

Valuta questo articolo