MotoGp, Marquez snobba Valentino Rossi e la Ducati: che smacco da parte del pilota spagnolo

Il pilota della Honda ha indicato quelli che sono al momento gli avversari da battere, snobbando la Ducati e Valentino Rossi

Sono 58 i punti di vantaggio di Marc Marquez nella classifica generale piloti, un gap imponente costruito dallo spagnolo sulla Ducati di Andrea Dovizioso.

Se lo spagnolo vince e convince però, il forlivese non riesce a tenergli testa, allontanandosi sempre di più di gara in gara, rischiando addirittura anche il sorpasso da Danilo Petrucci. Una situazione di cui si è accordo anche lo stesso campione del mondo della Honda che, interrogato su quali fossero gli avversari da battere in questo momento, ha snobbato la Ducati e Valentino Rossi. Queste le sue parole: “fino a Barcellona è stato un campionato, ma ora ne è iniziato un altro. Ho un vantaggio di due gare nei confronti di Dovi. Certamente, la Ducati tornerà ad essere molto veloce, ma in questo momento i piloti da battere sono quelli della Yamaha, Vinales e Quartararo. Penso che saranno i più veloci nella seconda parte del campionato“.

Valuta questo articolo