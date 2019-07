MotoGp – Marquez non si monta la testa: “ecco per me quale è il punto chiave”

Marc Marquez pronto per la gara del Sachsenring: le parole dello spagnolo della Honda dalla conferenza stampa del Gp di Germania

Reduce dal secondo posto al Gp d’Olanda, Marc Marquez è pronto a tornare in sella alla sua Honda per il Gp di Germania, dove domina ormai da diversi anni. Lo spagnolo ama particolarmente il circuito del Sachsenring, ma non si vuole sbilanciare su quale potrebbe essere l’esito della gara: “mi sento bene, mi sento bene perchè siamo in un’ottima situazione in campionato, siamo in buona forma, ad Assen abbiamo vissuto un ottimo weekend, era quello più debole se vediamo le prove ma in gara abbiamo portato a casa 20 punti importanti, ora siamo al Sachserning e vediamo nel weekend gli avversari ci mostreranno quale sarà il loro livello, vediamo di lavorare sodo sin da subito e vedremo quale sarà la nostra posizione nel weekend. Vengo dall’esperienza di Austin, dove tutti si aspettavano la vittoria ed è stato il peggiore weekend del mio calendario della prima parte della stagione quindi cercheremo di mantenere alta la concentrazione“, ha esordito in conferenza stampa.

“Per me il punto chiave è la costanza, avere una moto un assetto che funziona bene in ogni circuito è la strada giusta per vincere il campionato e noi stiamo lavorando in questa strada, ma non significa che in qualche weekend non possa arrivare un altro pilota, con me in condizioni non tanto buone e che non possa vincere lui, noi dobbiamo cercare di essere forti in ogni circuito per salire sul podio. Tecnicamente devi adattarti sempre alla tua moto, sono cambiate alcune cose rispetto all’anno scorso, devi adattarti ai problemi della moto, la differenza più grossa è il modo in cui si lavora col team”, ha concluso Marquez.

