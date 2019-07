MotoGp – Marquez con i piedi per terra: “Sachsenring? Dicono che sono favorito, ma lo dicevano anche ad Austin e poi…”

Marc Marquez motivato a far bene in Germania: le parole del campione del mondo in carica alla vigilia del weekend di gara del Sachsenring

Due gare consecutive, per la prima volta nella stagione 2019, per i piloti della MotoGp: dopo la gara in Olanda, i campioni delle due ruote si spostano al Sachsenring, per il Gp di Germania. Maverick Vinales, dopo la vittoria ad Assen, vorrà sicuramente confermare la sua competitività in sella alla M1, ma dovrà fare i conti sicuramente ancora una volta con Marc Marquez e gli altri tosti rivali.

Motivato a far bene, il leader della classifica piloti ha così raccontato le sue sensazioni alla vigilia del weekend di gara: “è il primo back to back della stagione, sono eccitato. Abbiamo avuto un buon weekend ad Assen e sono motivato visto che ora arriviamo in uno dei miei circuiti preferiti. Ovviamente, i risultati passati non significano molto una volta che iniziamo venerdì, quindi dobbiamo continuare a lavorare sodo con il Team Repsol Honda per rimanere davanti. Tutti dicono che io sono il favorito perchè ho vinto in passato diverse volte, ma questo sport è imprevedibile e tutti dicevano lo stesso ad Austin e sono caduto. Poi inizieremo solo a pensare al weekend come ad ogni gara“.

