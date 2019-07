MotoGp – Il lato umano dei piloti: Valentino Rossi cade, ma la sua prima preoccupazione è Nakagami [VIDEO]

Si è disputato domenica il Gran Premio d’Olanda di MotoGp: i piloti si sono sfidati sul circuito di Assen, dove a trionfare è stato un eccellente Maverick Vinales, che ha riportato sul gradino più alto del podio la Yamaha, lasciandosi alle spalle Marquez e Quartararo.

I piloti sembrano spesso degli alieni per ciò che riescono a fare in pista a sella delle loro moto, ma ogni tanto riescono a mostrare il loro lato umano. Domenica è stata ancora una gara deludente per Valentino Rossi: il Dottore ha commesso infatti un errore che gli è costato caro e lo ha fatto finire violentemente sulla ghiaia. Il nove volte campione del mondo ha anche involontariamente coinvolto Nakagami nell’incidente, che ha riportato una contusione alla caviglia.

Preoccupato per le sue condizioni, Valentino Rossi è stato autore di un bellissimo gesto, che mostra la sua profonda umanità: il Dottore, dopo essere finito rovinosamente a terra, si è immediatamente alzato per correre dal suo giovane collega e accertarsi delle sue condizioni.

Some things are more important than racing 🤝@ValeYellow46‘s first thought is to check on @takanakagami30 after their Assen crash. Thankfully, both riders were ok 👍#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/zaBRxl8LSI

— MotoGP™ 🇳🇱 (@MotoGP) 1 luglio 2019