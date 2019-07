MotoGp – Il lato sexy del Gp d’Olanda: Valentino Rossi si consola con due ombrelline mozzafiato ad Assen [GALLERY]

Due sexy ombrelline riescono a strappare un sorriso a Valentino Rossi: Abi e Claudia al fianco del Dottore ad Assen

Valentino Rossi ha vissuto ieri un’altra amarissima domenica: dopo un weekend complicato in pista ad Assen, il Dottore ha terminato il suo Gp d’Olanda troppo presto, a causa di un errore che lo ha portato ad una spaventosa caduta. Il nove volte campione del mondo è riuscito comunque ad essere positivo dopo il ritiro, consapevole del buon passo in avanti fatto col team nel warm up del mattino.

A far sorridere Valentino Rossi c’è anche il lato… sexy del Gp d’Olanda: il Dottore è stato affiancato da due bellissime ombrelline Monster ad Assen. Claudia e Abi sono riuscite a strappare un sorriso al pilota Yamaha in un weekend davvero difficile.

