MotoGp – La pausa estiva Ã¨ terminata, Iannone ha le idee chiare: “ecco il mio obiettivo per la seconda metÃ  di stagione”

Andrea Iannone pronto per il Gp di Brno: le sensazioni del pilota Aprilia alla vigilia del nuovo appuntamento stagionale dopo la pausa estiva

Si torna finalmente in pista con la MotoGp: i campioni delle due ruote salgono nuovamente in sella alle loro moto per aprire le danze della seconda parte della stagione 2019. Marquez cercherà di confermarsi, ma dovrà fare i conti con tanti piloti che avranno voglia di dimostrare di che pasta sono fatti, da Dovizioso e Petrucci a Rossi e Vinales.

In pista cercherà di far bene anche Andrea Iannone, che ancora non ha ottenuto i risultati sperati in sella all’Aprilia. Il campione di Vasto è motivato in vista della gara di Brno di domenica. “Il mio obiettivo per la seconda parte di stagione è chiaro, voglio migliorare e lottare stabilmente nella top-ten. Vedremo quali saranno le nostre possibilità su una pista interessante come quella di Brno“, ha detto Andrea Iannone.

