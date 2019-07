MotoGp – Jorge Lorenzo e quel retroscena Ducati, Ciabatti svela: “ha deciso di firmare per la Honda ancor prima di…”

Paolo Ciabatti e la decisione di Jorge Lorenzo di firmare con Honda: la rivelazione del direttore sportivo Ducati

Jorge Lorenzo sta affrontando un periodo complicato: il maiorchino, passato alla Honda dopo due anni di alti e bassi in Ducati, non ha ancora trovato la confidenza giusta con la sua nuova moto e, in più, dopo gli infortuni dello scorso anno e quello procuratosi ancor prima che iniziasse la stagione 2019 di MotoGp, deve fare i conti con le conseguenze fisiche riportate dopo la terribile caduta nelle Fp1 di Assen.

In attesa di vederlo nuovamente in pista e di capire cosa riuscirà a fare in sella alla sua Honda, Paolo Ciabatti è tornato a parlare dell’addio del maiorchino alla Ducati. “Abbiamo assunto Jorge perché volevamo che diventasse campione del mondo o almeno ci provasse il primo anno, ma le cose sono andate in maniera diversa. Il secondo anno le cose sono cominciate in un certo modo e questo ha creato una situazione complicata. Penso che sia comprensibile il fatto che stavamo pensando a qualcosa di diverso, questo è quello che è successo. La decisione è stata presa dopo Le Mans”, ha affermato a Motorlunews.com.

“Ci sono momenti in cui devi prendere una decisione e in quel momento è successo quello che è successo. Jorge ha deciso di firmare con la Honda prima ancora che gli dicessimo quale sarebbe stata la nostra decisione perché pensava di non avere la possibilità di continuare con la Ducati. Certo è vero che abbiamo parlato per alcune settimane con Petrucci, ma non era un segreto perché siamo stati sempre molto chiari con il manager di Jorge”, ha concluso il direttore sportivo Ducati.

