MotoGp – Jorge Lorenzo pensa al ritiro? La reazione di Alberto Puig alle clamorose indiscrezioni

Alberto Puig dice la sua sulle clamorose indiscrezioni circolate ieri, riguardo un imminente ritiro di Jorge Lorenzo

Nella giornata di ieri ha iniziato a circolare una clamorosa indiscrezione, secondo la quale Jorge Lorenzo sembra pensare al ritiro. Periodo difficile per il maiorchino, costretto a saltare le gare di Assen e del Sachsenring a causa di un brutto infortunio procuratosi nelle prove libere del Gp d’Olanda.

Le indiscrezioni circolate ieri hanno fatto prestissimo il giro del mondo, lasciando in tanti senza parole. Sembra però che in casa Honda nessuno sappia niente di questa presunta decisione di Lorenzo: “non so nulla, so solo che ha avuto l’incidente in Olanda e che ha una vertebra fratturata. L’unica cosa che speriamo è che torni il prima possibile, per riunirsi alla squadra e ritrovare il feeling con la moto. Qui siamo tutti per aiutarlo“, ha infatti rivelato Puig ad As.

