MotoGp – Jorge Lorenzo in pista anche da vecchio, il maiorchino sorprende i fan: “nel 2045…” [FOTO]

Jorge Lorenzo motivato a lottare anche da… vecchio: l’avanzare dell’età non spaventa il maiorchino

Da giorni ormai sui social non si va altro che vedere foto di persone improvvisamente… invecchiate! Sta spopolando infatti FaceApp, l’app che invecchia. C’è chi si diverte a vedere se stesso, amici e parenti in versione anziana, chi invece teme di scoprire come potrebbe essere in età avanzata, chi invece prende spunto da questa app per motivare se stesso e chi gli sta attorno.

Tra questi ultimi c’è Jorge Lorenzo: il pilota maiorchino della Honda, che sta recuperando dal terribile infortunio procuratosi nella caduta delle prime libere ad Assen, ha infatti fatto intendere, con un pizzico di ironia, che vorrà continuare a correre a 50 anni suonati. “2045 e continuiamo a lottare. Mai arrendersi 💪💪😅😅😜“, ha infatti scritto Lorenzo sui social accanto alla sua versione invecchiata. Un messaggio dietro il quale si cela, probabilmente, non la sua voglia di correre in pista anche a 60 anni, bensì quella di tornare competitivo nonostante le difficoltà in sella alla Honda e i problemi fisici.

