MotoGp – Jarvis e le debolezze di Maverick Vinales: “cade troppo facilmente in una spirale negativa”

Lin Jarvis, le debolezze di Maverick Vinales e la separazione dello spagnolo con Ramon Forcada: le parole del team director Yamaha

Negli ultimi giorni Lin Jarvis ha fatto tanto discutere con le affermazioni riguardanti Valentino Rossi. Da Motorsan.es, adesso arrivano delle nuove dichiarazioni riguardanti questa volta Maverick Vinales: il team director Yamaha ha parlato delle difficoltà del pilota spagnolo.

“Sei sempre preoccupato quando vedi i piloti attraversare momenti difficili. Nel caso di Maverick direi che ha i suoi punti di forza e di debolezza. La sua forza è che anche quando è depresso continua ad allenarsi tremendamente motivato, continua a spingere per tornare in vetta. Il suo punto debole, invece, è che cade troppo facilmente in una spirale negativa. Ha spesso alti e bassi. Penso che sia un punto debole per lui. Bisogna saper valutare la situazione restare nell’area che porta al successo. Se Maverick riesce a restare nella sua zona di comfort può davvero ottenere prestazioni incredibili”, ha affermato.

“Forcada ha molta esperienza e grandi conoscenze tecniche. La debolezza di Ramon è la comunicazione personale. Poi ha quasi 40 anni più di Maverick. Quindi c’è stato un grande conflitto generazionale. Garcia è più giovane e ha un approccio diverso con il pilota, più umano. Il suo arrivo nella squadra si è rivelato un vantaggio per Maverick. La combinazione dei nuovi membri del team è stata ottima per Vinales”, ha concluso Jarvis.

