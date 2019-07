MotoGp – Infortunio per Fabio Quartararo nelle FP3, qualifiche del Gp di Germania in dubbio: ecco cos’è accaduto

Infortunio per Fabio Quartararo al termine delle FP3 del Sachsenring: il pilota francese ha subito una sublussazione della spalla sinistra ed è in dubbio per le qualifiche

Tanta sfortuna per Fabio Quartararo. Dopo aver risolto i problemi di sindrome compartimentale nelle scorse settimane, il giovane rookie francese sembra aver subito un infortunio durante le FP3 del Gp di Germania. Dopo aver chiuso la terza sessione di prove libere del Sachsenring in seconda posizione infatti, Quartararo ha avuto qualche problema con la sua moto, apparsa piuttosto ‘imbizzarrita’. Nel tentativo di tenerla in piedi, Quartararo ha subito una sublussazione parziale della spalla sinistra ed è in dubbio per le Qualifiche.

“Fabio ha sofferto una sublussazione della spalla sinistra. È stato vittima di un brutto movimento della moto. La sua spalla ha subito una sublussazione completa due anni fa e anche più in là nel tempo. La spalla ora è ok, ma il vero problema è il dolore – ha sottolineato il dottor Tommaso Antonetti della Clinica Mobile – Stiamo cercando di ridurlo con della crioterapia e l’uso di alcuni antidolorifici; cercheremo di fare del nostro meglio per aiutarlo a partecipare alla qualifiche“.

Valuta questo articolo